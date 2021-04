Nuno Borges elimina Gastão Elias e joga final do Challenger de Oeiras

Nuno Borges eliminou o compatriota Gastão Elias e qualificou-se para a final do Oeiras Open II.

Nuno Borges eliminou este sábado o compatriota Gastão Elias e qualificou-se para a final do Oeiras Open II, o segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que termina no domingo no Jamor.

Numa meia-final que começou com cerca de uma hora e meia de atraso e foi interrompida no final do primeiro "set" devido à chuva, Borges, que figura no 378.º lugar do "ranking" ATP, precisou de três partidas para derrotar Elias, número 323 da hierarquia mundial, com os parciais de 4-6, 6-2 e 6-3, ao fim de duas horas e 23 minutos.

Depois de conquistar o primeiro parcial e da interrupção do encontro durante quase uma hora, o tenista natural da Lourinhã e vice-campeão do Oeiras Open I nunca mais conseguiu recuperar o seu melhor nível e acabou superado pelo jovem maiato, de 24 anos, que garantiu, pela primeira vez na carreira, a presença na final de um 'challenger'.

"Ainda estou para perceber como consegui ganhar este encontro. Foi muito duro, principalmente com as interrupções e, se calhar, acabei por sair beneficiado na última para poder acalmar as emoções e voltar ao foco. Estou muito contente", afirmou Borges, em declarações à SportTv.

Nuno Borges, também apurado para a final da prova de pares ao lado de Francisco Cabral, vai defrontar no domingo o vencedor do encontro entre o também português Gonçalo Oliveira (296.º ATP) e o argentino Pedro Cachim (336.º ATP), que ainda vão discutir a segunda meia-final agendada para hoje no Centralito do Jamor.