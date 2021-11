Nuno Borges e João Sousa seguem em frente no challenger de Tenerife

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Os tenistas Nuno Borges e João Sousa bateram, esta quarta-feira, os seus adversários no torneio challenger da ATP de Tenerife, em piso rápido, e apuraram-se para os "quartos" e oitavos de final da prova, respetivamente.

Borges, 263.º da hierarquia mundial aos 24 anos, impôs-se ao sueco e sétimo favorito do evento, Elias Ymer (167.º), um ano mais velho, por 7-5 e 6-4, em hora e meia de duelo.

Nos quartos de final da prova em solo espanhol, o tenista luso vai ter pela frente o veterano espanhol e antigo top 10 Fernando Verdasco, terceiro cabeça-de-série do evento.

João Sousa, que vira o seu encontro da véspera suspenso por falta de luz natural, confirmar o triunfo sobre o ucraniano Vladyslav Orlov, oriundo da fase de qualificação, mas após mais de uma hora de disputa do terceiro "set", no desempate: 5-7, 6-3 e 7-6 (7-1). Agora bater-se-á com o francês Manuel Guinard (251.º).

Frederico Silva, 217.º, igualmente nos oitavos de final, vai enfrentar outro experimentado espanhol, Feliciano Lopez (104.º), segundo favorito em Tenerife, após ter batido o romeno Nicholas Ionel (445.º), na terça-feira.