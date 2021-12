Nuno Borges e Gastão Elias continuam em prova no Challenger Maia Open

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Portugueses derrotaram, respetivamente, Aziz Dougaz e o compatriota Tiago Cação

Os tenistas Nuno Borges e Gastão Elias apuraram-se, esta quarta-feira, para os quartos de final do Challenger Maia Open, ao contrário dos compatriotas Gonçalo Oliveira, João Domingues e Tiago Cação, que ficaram pelo caminho.

Diante do tunisino Aziz Dougaz, número 342 da hierarquia ATP, Nuno Borges (228.º) impôs-se por 7-5 e 6-1, ao fim de uma hora e 11 minutos, marcando encontro nos "quartos" com o belga Kimmer Coppejans (207.º), segundo cabeça-de-série do torneio.

Num duelo entre lusos, Gastão Elias (227º) foi mais forte do que Tiago Cação (487º), ao imperar pelos parciais 6-2, 2-6 e 6-3, em pouco mais de duas horas, e tem pela frente na próxima fase o francês Geoffrey Blancaneaux (283º).

Já Gonçalo Oliveira (284.º) e João Domingues (248.º) não conseguiram acompanhar Borges e Elias, depois de serem ultrapassados pelos gauleses Blancaneaux, por 2-6, 6-3 e 6-4, e Calvin Hemery (370.º), por 6-3, 6-7 (5-7) e 6-3), respetivamente.