Nuno Borges: "Costumava ver estes jogadores na televisão, jogar contra eles é anormal..."

Tenista, 331.º colocado da hierarquia mundial, nunca acedera ao quadro principal de um torneio ATP e, por agora, aguarda para conhecer o adversário na segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges, primeiro português apurado para a segunda ronda do Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, revelou sentir ainda dificuldade em acreditar no triunfo inédito conseguido na estreia em quadros principais do ATP Tour.

O tenista maiato, de 24 anos, 331.º colocado no "ranking" ATP, superou, esta segunda-feira, o australiano Jordan Thompson, número 61 do mundo, por 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 50 minutos, e assegurou a continuidade na prova, que decorre à porta fechada, devido à pandemia da covid-19.

"Estou muito feliz. Ainda parei para pensar que costumava ver estes jogadores na televisão e agora poder jogar contra eles é fora do normal. Estou muito contente, não só por estar a competir, como por ter ganho. É muito especial", disse o campeão nacional, em conferência de imprensa virtual, acrescentando ainda estar a "assimilar" a vitória.

Nuno Borges, que recebeu um "wild card" e passou com distinção os dois encontros da fase de qualificação, reconheceu ter acusado maior intranquilidade no duelo com Thompson, quarto-finalista esta época do ATP 250 de Melbourne.

"Foram desafios muito diferentes, mas hoje senti mais o momento. E, se calhar, custou-me mais jogar o meu melhor ténis. Ele causou-me outros problemas, de maneira diferente, apesar de não ser um jogador típico de terra batida, e causou-me maior desconforto. Mas foram encontros todos muito peculiares e todos bastante desafiantes, ao ponto ter de jogar o meu melhor ténis para sair por cima", comentou, após ter derrotado igualmente o britânico Liam Broady (145.º ATP) e o espanhol Roberto Carballes Baena (93.º ATP), nas primeira e segunda rondas do "qualifying", respetivamente.

Apesar de admitir não saber "o que é jogar um torneio destes com público, nem sem público", uma vez que é a sua estreia a este nível, Nuno Borges confidencia que as bancadas vazias no court central do Clube de Ténis do Estoril jogaram a seu favor.

"Ter muitas pessoas a assistir e a puxar por mim às vezes é intimidante. Não ter tanta gente, ajudou-me a manter o foco", explicou o maiato, que espera pelo desfecho do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz, de 17 anos, número 120 do mundo, e o croata Marin Cilic (42.º ATP), campeão do Open dos Estados Unidos, em 2014, para conhecer o seu próximo adversário.