Nuno Borges diz que defrontar Alcaraz foi "uma experiência muito enriquecedora"

Em Barcelona, e num Court Rafa Nadal com 8500 pessoas, o maiato perdeu com o número dois mundial, mas revelou a O JOGO que ficou "mais motivado"

Acontece poucas vezes um atleta perder um desafio ao mais alto nível e considerar ter aumentado os índices de motivação. Nuno Borges abriu a exceção e, após ser afastado, por 3-6 e 1-6, por Carlos Alcaraz, na segunda ronda do ATP500 de Barcelona, destapou para O JOGO as emoções sentidas ante o número dois do ranking.

"Gostei muito do ambiente, ouvi alguns portugueses a puxar por mim", começou por observar, lembrando que o "desafio era grande", que fez o "trabalho que competia" e que deu "tudo o que tinha, mas ele foi melhor".

Instado a assinalar onde sentiu realmente que do outro lado estava um dos melhores tenistas atualidade, o maiato apontou ao "ritmo que o Carlitos impõe e que não está ao alcance de muitos, metendo muita pressão no meu jogo".

"Foi uma experiência muito enriquecedora e saio daqui mais motivado", rematou o Lidador, que nas próximas semanas joga os Masters de Madrid e Roma, tendo, desde ontem, confirmada a entrada direta em Roland Garros.