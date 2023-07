Nuno Borges deixou Wimbledon por lesão: "Estava a sentir-me no topo do mundo"

Nuno Borges fora do circuito nas próximas semanas, após ir do sonho ao pesadelo em Wimbledon.

A lesão mais comum em courts de piso de relva foi ontem avaliada e Nuno Borges ficou a saber que rompeu um ligamento do tornozelo direito, na sequência da entorse ocorrida na véspera, quando comandava, 7-5 e 6-1, o encontro da primeira ronda da mais famosa etapa do Grand Slam. O maiato foi observado, logo pela manhã, numa clínica de Londres, mandou riscar o nome do quadro de pares e confirmou a desistência ao colombiano Nicolás Barrientos, em alerta desde o infortúnio sofrido pelo parceiro.

Conhecido por possuir grande força mental dentro do court, o lidador reconhece, através de O JOGO, "precisar agora de toda essa força." "Estava a sentir-me no topo do mundo, mas o ténis é mesmo assim", completou. Os próximos dias são cruciais para o jogador ter a perceção do tempo necessário para cumprir o plano de recuperação. "É ainda prematuro estabelecer qualquer data para regressar", acrescentou, apostado em "fazer tudo para voltar o mais cedo possível." Para já, mantém o nome entre as entradas diretas, a partir do dia 24, nos ATP250 de Atlanta (EUA) e Los Cabos (México), mas será uma incógnita apresentar-se nas condições ideais nessa quinzena. Em aberto, ficam os Masters de Toronto e Cincinnati, o ATP250 de Winston-Salem e o US Open.