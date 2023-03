Nuno Borges cai perante o favorito Rune e é eliminado de Acapulco

A disputar pela primeira vez uma prova do circuito ATP com categoria 500, Nuno Borges, 85.º classificado do ranking mundial - o melhor posicionamento de sempre -, não resistiu ao número 10 do mundo, perdendo por 6-0 e 6-2, após 58 minutos de confronto

O tenista português Nuno Borges foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do torneio de Acapulco pelo dinamarquês Holger Rune, ao perder em dois rápidos sets com o quarto cabeça de série da prova mexicana em piso duro.

A disputar pela primeira vez uma prova do circuito ATP com categoria 500, Nuno Borges, 85.º classificado do ranking mundial - o melhor posicionamento de sempre -, não resistiu ao número 10 do mundo, perdendo por 6-0 e 6-2, após 58 minutos de confronto.

O número um português e único tenista luso dentro dos 100 melhores mundiais foi "atropelado" por Rune no primeiro parcial, no qual perdeu todos os jogos de serviço, tendo dado a réplica possível no segundo set, insuficiente para contrariar a superioridade do dinamarquês.

Nuno Borges, de 26 anos, tinha-se mostrado "muito entusiasmado" por defrontar pela primeira vez Rune em pleno "court" central do torneio de Acapulco, mas foi incapaz de quebrar uma única vez o serviço do dinamarquês, vencedor de três títulos ATP em 2022 (Masters 1.000 de Paris e os torneios de categoria 250 de Estocolmo e Munique).

A eficácia de Nuno Borges foi inferior tanto no primeiro, como no segundo serviço, no qual registou apenas 12% (dois pontos em 17 possíveis), muito distante dos 60% de Rune, que efetuou sete "ases" (em contraste com um único do português), 18 "winners" e sete erros não forçados (contra quatro e 16 erros).