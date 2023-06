Nuno Borges atinge quartos de final do challenger de Nottingham

Após superar o chinês Bu Yunchaokete, em três parciais.

O tenista português Nuno Borges apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final do challenger de Nottingham, em Inglaterra, após superar o chinês Bu Yunchaokete, em três parciais.

O atual 73.º da hierarquia ATP imperou no primeiro set por 6-3, mas viria a permitir a reação do oponente (165.º do mundo) no parcial seguinte (3-6), com o triunfo a ser selado no terceiro e decisivo set (6-3), ao cabo de duas horas e 11 minutos.

Nos "quartos", Borges, terceiro cabeça de série do torneio de relva britânica, vai enfrentar o japonês Sho Shimabukuro (177.º).

Este foi o segundo encontro do número um português, que já venceu dois torneios da categoria challenger esta época, depois de ter chegado à segunda ronda em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.