Nuno Borges apura-se para as meias-finais do torneio de Antália

Tenista português venceu em dois sets o dominicano Nick Hardt.

O tenista português Nuno Borges qualificou-se para as meias-finais do torneio de Antália, ao vencer em dois sets o dominicano Nick Hardt, em encontro dos "quartos" da prova turca do circuito Challenger, em terra batida.

Borges, 253.º classificado do ranking mundial e sexto cabeça de série do torneio, superou um adversário posicionado quase 100 lugares abaixo na hierarquia da ATP (351.º), pelos parciais de 6-2 e 6-4, após uma hora e 26 minutos de confronto.

No sábado, Borges, o único dos quatro portugueses presentes em Antália que ainda se mantém em competição, após as eliminações de Tiago Cação, Gonçalo Oliveira e João Domingues, vai discutir a presença na final com o espanhol Eduardo Esteve Lobato, número 336 do mundo.