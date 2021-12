Nuno Borges apura-se para as meias-finais do Maia Open II

O jovem maiato, de 24 anos, que figura no 210.º lugar no ranking ATP.

O tenista português Nuno Borges voltou a apurar-se esta sexta-feira para as meias-finais de um torneio challenger, desta vez no Maia Open II, a decorrer no Complexo Municipal de Ténis da Maia, ao bater o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo.

O jovem maiato, de 24 anos, que figura no 210.º lugar no ranking ATP, precisou de uma hora e 45 minutos para superar o adversário, número 316 na hierarquia mundial, por duplo 6-4, e assegurar a presença no top 4 do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

Depois de conquistar, no início de dezembro, o seu primeiro título challenger em Antália, Nuno Borges, que há cerca de uma semana ficou pelas meias-finais do Maia Open I, vai defrontar agora o marroquino Elliot Benchetrit (388.º) no encontro de acesso à final.

Graças ao triunfo ante Izquierdo, Borges já assegurou a estreia no top 200 mundial, devendo ascender à 198.ª posição, e, em caso de vitória nas meias-finais, deverá subir ao 193.º lugar.

Além de bem-sucedido no quadro de singulares, o maiato vai jogar com Francisco Cabral a final de pares do Maia Open II, a oitava da temporada, e lutar por aquele que poderá ser o sexto troféu de ambos na presente época.