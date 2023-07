Nuno Borges aposta tudo no US Open

Nuno Borges no US Open de 2022

Abdicou de Atlanta, Los Cabos e Toronto, regressa a 12 de agosto, em Cincinnati, antes de fazer o Grand Slam de calendário

Afastado dos courts desde o passado dia 5, ao cabo da lesão no ligamento do tornozelo direito, sofrida na primeira ronda do torneio de Wimbledon, Nuno Borges ainda não regressou aos treinos e já apagou a presença, próxima semana, no ATP250 de Atlanta, indo o mesmo acontecer em Los Cabos e Toronto, tendo programado voltar a 12 de agosto, no Masters de Cincinnati.

Comprometida a deseja participação na totalidade dos eventos que compõem a US Open Series, o número um português e 72.º do ranking ATP vai a tempo de adquirir ritmo competitivo para o último Grand Slam do ano. A lista de inscritos do certame nova-iorquino foi divulgada e a entrada direta permitir-lhe completar o chamado Grand Slam de calendário, ou seja, disputar as quatro etapas no mesmo ano. Algo apenas ao alcance de João Sousa, por oito vezes, e uma através de Nuno Marques (1991), Frederico Gil e Rui Machado, ambos em 2011. Borges disputará o sétimo major seguido, tal como Gil, mas muito longe dos 30 de Sousa.

O qualifying do US Open contará com a presença de Frederico Silva, estando Gonçalo Oliveira bem posicionado para entrar num quadro de 128 jogadores que apura 16 para a melhor grelha.