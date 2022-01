"Novak é o primeiro a defender os jogadores e nenhum de nós o defendeu"

Palavras de Alizé Cornet, tenista francesa e número 61 do ranking WTA

Alizé Cornet, do circuito feminino, foi uma das primeiras vozes do ténis ao mais alto nível a comentar o caso e a deportação definitiva de Novak Djokovic da Austrália. A número 61 do ranking WTA lembra que o sérvio não teve grande solidariedade dos colegas.

"Sei que é difícil julgar a situação, mas também sei que Novak é sempre o primeiro a defender os jogadores e nenhum de nós o defendeu. Força Nole. E por favor, pessoal, não me chamem anti-vacinas", escreveu, nas suas redes sociais.

Recorde-se que a ordem já é oficial: Djokovic vai ser mesmo deportado e não vai poder jogar a edição 2022 do Open da Austrália.