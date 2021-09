Novak Djokovic ausente do Masters 1.000 de Indian Wells

Redação com Lusa

Além de Djoko, também Rafael Nadal, Roger Federer e Dominic Thiem vão falhar o torneio californiano.

O tenista Novak Djokovic, número um mundial, não vai participar no Masters 1.000 de Indian Wells, que se inicia em 07 de outubro, confirmou esta quarta-feira a organização do torneio norte-americano.

"Estamos desapontados por Novak não poder juntar-se a nós neste outono. Esperamos vê-lo novamente em março para lutar pelo seu sexto título recorde no deserto", disse Tommy Haas, diretor do torneio, numa curta mensagem publicada no Twitter.

Por sua vez, o líder da hierarquia ATP, através de um comunicado, "lamentou que não possa ver os seus fãs em Indian Wells e jogar no deserto, o seu lugar favorito".

Além de Djoko, também o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o austríaco Dominic Thiem vão falhar o torneio californiano, devido a lesão.

Djokovic esteve perto de fazer história no Open dos Estados Unidos, em Flushing Meadows, onde cedeu na final diante do russo Daniil Medvedev, falhando o feito de vencer os quatro "majors" numa só temporada, um registo que não é alcançado desde 1969 na vertente masculina.

Nole desperdiçou também a oportunidade de conquistar o 21º título do Grand Slam e descolar dos rivais eternos Federer e Nadal.

No lado feminino, a japonesa Naomi Osaka, que está numa pausa na carreira para superar problemas de saúde mental, estará igualmente ausente, juntamente com a número um mundial, Ashleigh Barty, e a americana Serena Williams, a recuperar de problemas físicos.