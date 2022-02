"Neste momento o ténis é o que menos importa", diz o russo Medvedev

"Parece-me incrível que ainda haja guerras, não consigo compreender", referiu.

O jogador russo Daniil Medvedev afirmou, na quinta-feira, que "neste momento, o ténis é o que menos importa", aludindo à ofensiva militar russa na Ucrânia.

Medvedev, que participa no torneio mexicano de Acapulco e que na segunda-feira subirá a número um mundial, disse sentir "muitas emoções" em relação ao ataque russo, juntando-se às diversas manifestações de preocupação, como as do seu oponente nas meias-finais do torneio, o espanhol Rafael Nadal.

"É uma nova sombra. Não quero falar de culpados ou do problema, mas, no século em que vivemos, parece-me incrível que ainda haja guerras, não consigo compreender. Espero que termine o mais rápido possível. O que eu desejo é que haja o mínimo de perdas possível", afirmou.