"Não me surpreendeu nada aquilo que o Carlos Alcaraz fez"

Redação com Lusa

Na capital espanhola, o prodígio espanhol conquistou o quarto título da temporada

Rafael Nadal pronunciou-se novamente sobre Carlos Alcaraz depois de já no domingo ter parabenizado Alcaraz numa publicação na rede social Instagram.

"Não me surpreendeu nada aquilo que o Carlos fez, porque não é nada novo. Já tinha vencido em Miami e, sinceramente, isto não é uma surpresa. Alegro-me muito por ele, toda a gente sabe o nível de ténis que é capaz de alcançar. Ganhar em casa é sempre especial [...]. Fico contente por o meu país ter encontrado outro jogador incrível, em que se pode confiar durante muitos anos", declarou o quarto tenista mundial.

Rumo ao título em Madrid, Alcaraz tornou-se mesmo no primeiro tenista a derrotar Rafael Nadal (quartos) e Djokovic (meias) no mesmo torneio de terra batida e de forma consecutiva - e na final, derrotou o alemão Alexander Zverev, número três mundial.

Na capital espanhola, o prodígio espanhol conquistou o quarto título da temporada, depois do Masters 1 000 de Miami e dos torneios do Rio de Janeiro e Barcelona, subindo hoje três lugares no ranking para registar um novo máximo na carreira.