"Não consegui contrariar as armas do Bautista e ele foi superior"

João Sousa lamenta não ter conseguido "contrariar armas" do adversário.

O tenista português João Sousa lamentou, esta quarta-feira, não ter conseguido "contrariar as armas" do espanhol Roberto Bautista Agut e evitar a derrota na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro major da temporada, a decorrer em Melbourne Park.

"Estou triste pela derrota. Estava consciente de que era um adversário muito exigente, que vinha com muita confiança, e a verdade é que demonstrou isso hoje em campo. Foi um merecido vencedor, não consegui contrariar as armas dele e ele conseguiu ser superior", avançou o vimaranense em declarações à Lusa.

João Sousa, número um nacional e 81.º colocado no ranking ATP, iniciou na terça-feira o desafio com Bautista Agut (25.º ATP), finalista na última semana no ATP 250 de Adelaide, mas, devido à chuva que atrasou a jornada, o encontro só foi concluído hoje, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em uma hora e 51 minutos, no court 5, onde o minhoto apresentou alguns problemas físicos.

"Apesar de no terceiro set ter tido algumas dores e limitações físicas, que me impediram de estar a 100%, não anula o fato dele ter sido superior e ter merecido a vitória", defendeu.

Eliminado do quadro de singulares do primeiro torneio do Grand Slam, João Sousa diz estar a "tentar recuperar ao máximo para tentar estar a 100% amanhã [quinta-feira] nos pares com o Francisco [Cabral] e tentar vencer."