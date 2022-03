Nadal vence Nick Kyrgios e enfrenta Carlos Alcaraz nas "meias" de Indian Wells

Redação com Lusa

Nadal bateu o tenista australiano pelos parciais de 7-6 (7-0), 5-7 e 6-4.

O espanhol Rafael Nadal, quarto do ranking mundial de ténis, qualificou-se para as meias-finais do Masters 1.000 de Indian Wells, ao vencer o australiano Nick Kyrgios, e vai defrontar o seu compatriota Carlos Alcaraz.

Nadal bateu o tenista australiano, n.º 132 do mundo, pelos parciais de 7-6 (7-0), 5-7 e 6-4, num encontro que teve a duração de duas horas e 48 minutos.

Na meia-final, Nadal vai agora enfrentar o seu compatriota Carlos Alcaraz, n.º 19 do "ranking" ATP, que bateu o britânico Cameron Norrie nos quartos de final por 6-4 e 6-3.

A outra meia-final vai ser disputada pelo vencedor do encontro entre o sérvio Miomir Kecmanovic (61.º) e o norte-americano Taylor Harry Fritz (20.º) e o do embate entre o russo Andrey Rublev (7.º) e búlgaro Grigor Dimitrov (35.º).