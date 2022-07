Nadal tem rotura de sete milímetros no músculo abdominal, mas quer jogar meia-final

Espanhol mede forças com Nick Kyrgios nas meias-finais de Wimbledon e nem o aparente problema físico o deve travar de, pelo menos, ir a jogo

Rafael Nadal não vai desistir de jogar a meia-final de Wimbledon. Os exames realizados ao espanhol confirmaram um problema físico, mas o tenista maiorquino quer ir a jogo contra Nick Kyrgios.

De acordo com o jornal Marca, Nadal está a contas com uma rotura de sete milímetros no músculo abdominal. Apesar do diagnóstico e apesar de poder quer agravar a lesão, quer ter claras condicionantes no seu jogo, o campeão do Open da Austrália e de Roland Garros deve mesmo entrar no Court Central.

Recorde-se que, diante de Taylor Fritz, o espanhol foi aconselhado pelo pai e pela irmã a desistir do encontro e a abdicar de um lugar nas meias-finais do terceiro grand slam do ano. Nadal ficou e venceu o norte-americano em cinco sets.