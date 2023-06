Nadal submetido a artroscopia na véspera do 37.º aniversário

Tenista espanhol foi operado à perna esquerda

O tenista espanhol Rafael Nadal, que no sábado completa 37 anos, foi hoje operado em Barcelona à perna esquerda, para debelar a lesão que o tem apoquentado desde o Open da Austrália, no início do ano.

A artroscopia ao iliopsoas esquerdo foi realizada por uma equipa liderada por Ángel Ruiz Cotorro, o médico que costuma tratar das principais lesões da carreira do maiorquino, explicou Benito Perez-Barbadillo, porta-voz do tenista, adiantando que espera ter mais detalhes para divulgar no sábado.

Nadal é o grande ausente da edição de 2023 de Roland Garros, que falha pela primeira vez desde 2004, devido à lesão muscular de segundo grau contraída na Austrália, em 18 de janeiro, quando perdeu para Mackenzie McDonald, na segunda ronda.

O recordista de triunfos em Roland Garros, com 14 títulos, admitiu recentemente que ainda não tem um prazo definido para o regresso à competição, mas deixou em aberto a possibilidade de voltar para a Taça Davis, na fase final da época, e preparar aquele que acredita que será o último ano da carreira, em 2024.

De início, pensou-se que Nadal poderia regressar em março, mas desde então tem sucessivamente adiado o retorno aos 'courts', com a lesão a ter de ser assumida como mais grave do que se pensava de início.

"A evolução da lesão que sofri na Austrália não tem corrido como esperava. Perdi objetivos pelo caminho e Roland Garros tornou-se impossível. Com tudo o que esse torneio significa para mim, podem imaginar o quão difícil isto é. Não é uma decisão minha, foi o corpo que tomou esta decisão", disse o tenista em conferência de imprensa realizada na sua academia, em Maiorca, em 18 de maio.

Em termos de torneios do Grand Slam, Nadal está empatado com Novak Djokovic, com 22 torneios para cada um, numa altura em que o sérvio continua em ação no torneio parisiense, tendo conseguido o apuramento para os oitavos de final, ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.