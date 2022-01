Nadal responde às críticas: "Shapovalov é um bom rapaz, mas está errado"

Jogo entre Nadal e Shapovalov ficou marcado por algum desagrado do tenista canadiano pela forma como o árbitro geriu as pausas do espanhol.

No final da partida dos quartos de final do Open da Austrália, disputada esta terça-feira, Denis Shapovalov criticou Nadal, acusando o espanhol de ser favorecido pelos árbitros.

Em resposta, Nadal, que venceu o jogo por 3-2, disse que respeita as regras e que não concorda com o que disse o adversário.

"O Shapovalov é um bom rapaz, tem muito talento e tem potencial para ganhar vários Grand Slam. De nenhuma forma vou entrar em polémicas com ele, mas digo que acho que está errado. É jovem e quando somos jovens, cometemos erros. Depois de jogos assim tens sensações estranhas e ficas frustrado, mas com o passar do tempo ele vai dar-se conta de que está enganado", apontou o número 5 do ranking ATP.