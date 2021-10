Nadal realiza sonho do tenista mais velho do mundo: "Podemos jogar um ponto?"

Aos 97 anos, Leonid Stanislasvkyi está no Guinness Book como tenista mais velho do mundo e visitou a Rafa Nadal Academy esta sexta-feira.

A lição de Leonid Stanislasvkyi é que nunca é tarde demais para realizar sonhos. Fã do Rafael Natal, ex-número 1 do mundo, o tenista ucraniano de 97 anos conheceu o ídolo espanhol esta sexta-feira. Mais do que isso, o tenista mais velho do mundo (recordista no Guinness Book) pôde jogar por alguns minutos com Rafa.

"Podemos jogar um ponto?", perguntou Leonid Stanislasvkyi. Rafa, claro, respondeu que sim.

Após ficar de fora da temporada por conta de uma lesão no pé, Nadal está recuperado e já regressou aos treinos. A expetativa é de que o campeão de 20 provas do Grand Slamregresse às competições em janeiro, no Australian Open.