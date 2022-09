Nadal: "O facto de se ter retirado no court foi muito importante para Federer"

Roger Federer fez o seu último encontro profissional de ténis, perdendo ao lado de Rafael Nadal nos pares que fecharam o primeiro dia da Laver Cup.

Rafael Nadal, depois de ter participado num momento que o mundo do ténis nunca esquecerá - a despedida de Roger Federer, seu amigo e grande rival - mostrou-se naturalmente muito emotivo, assinalando o fim de uma "parte muito importante" da sua vida.

"Sou uma pessoa bastante sensível. Não faz mal se choro, às vezes faz bem. Precisas de soltar a emoção nestes momentos. Uma parte da minha vida acabou, por isso é difícil", começou por explicar, com lágrimas no rosto.

Questionado sobre a amizade que tem com o suíço, Nadal revelou que ambos têm uma "relação próxima há muito tempo", antes de enaltecer a importância de Federer poder ter terminado a carreira no court, depois de vários meses de lesão.

"Foi importante para mim porque sabia o quão importante isto foi para ele. Ainda não me retirei, mas sei bem o que passas quando te lesionas por muito tempo. Não vês o final [da lesão] e é frustrante, foram tempos difíceis para ele, com recuperações muito longas, um grande esforço mental, para no final perceberes que não chega. O facto de se ter retirado no court foi muito importante para ele e eu nunca poderia perder este dia", destacou o espanhol.

Federer fez o seu último encontro profissional, perdendo ao lado de Nadal nos pares que fecharam o primeiro dia da Laver Cup. Em Londres, ao lado do seu rival e amigo Nadal, Federer foi derrotado pelos norte-americanos Jack Sock e Frances Tiafoe, por 4-6 e 7-6 (7-2) e 11-9, em mais de duas horas.

Já Nadal não irá participar em mais nenhuma partida da Laver Cup, falando em "conflitos internos".

"Não estou bem e não vou jogar mais [neste torneio]. Se vou embora ou não? Preciso de voltar à minha casa e pensar sobre isso. Estou a lidar com um conflito interno muito importante e não consigo responder agora. Depois destes momentos de excitação, vou voltar ao meu quarto e ver o que irei fazer", revelou.

Em jeito de conclusão, Nadal deu a entender que esta não será a última vez que participa num jogo de pares com Federer e descartou descrever como seria a sua própria retirada de sonho, devido a "não estar nesse momento ainda".

"Retirada? Fiquei perto desse momento este ano. Durante o Roland Garros, pensei que seria o meu último torneio, é essa a realidade. A partir daí, tudo correu mal fisicamente, rompi o abdominal duas vezes, em Wimbledon e em Nova Iorque. Tem sido uma série de infortúnios, aliadas a questões pessoais. Mas não estou nesse momento, quero apenas voltar à normalidade, que tudo me corra bem a nível pessoal [espera o nascimento do primeiro filho] e organizar a minha vida. Quero paz de espírito tanto pessoal como profissionalmente".

"Federer? Estou certo que voltaremos a jogar juntos no court", rematou Nadal.