Nadal não sabe se joga as meias-finais: "Cada serviço era uma chicotada"

Tenista espanhol sofreu fisicamente no encontro dos quartos de final de Wimbledon.

Rafa Nadal aguentou a dor para superar Taylor Fritz nos quartos de final de Wimbledon e no final reconheceu o sofrimento que passou e deixou no ar a possibilidade de não estar em condições para as meias-finais, contra Kyrgios.

"A partir do 3-1 do primeiro set, cada vez que servia era como uma chicotada lá em baixo. É verdade que o meu pai e a minha irmã me pediam que desistisse. Não é fácil retirar-se em quartos de final de Wimbledon...", afirmou.

"Possibilidades de jogar nas meias-finais? Não sei, preciso da informação correta, que me será dada pelos exames. E tenho de ouvir as pessoas que sabem", completou o tenista espanhol.