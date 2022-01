Nadal não lidou nada bem com o calor intenso da Austrália: "Perdeu quatro quilos"

Espanhol ultrapassou Shapovalov, mas à custa de um esforço físico significativo

Num dos duelos mais equilibrados de todo o Open da Austrália, Rafael Nadal ultrapassou Denis Shapovalov, em cinco sets, para continuar a sonhar com a conquista do 21º Grand Slam. Ainda assim, o corpo do espanhol sentiu e bem as condições climatéricas de Melbourne.

"Rafa perdeu quatro quilos com a desidratação, que foi muito grande. Desde o final do segundo set vimos que o Rafa tinha tido uma queda abrupta. Com o golpe do calor, estava completamente morto. Agora este dia extra que temos vem que nem pérolas. Estamos confiantes que vai estar a 100 por cento para as meias-finais", afirmou Carlos Moya, técnico do campeoníssimo espanhol.

Em Melbourne para fazer história e tornar-se no primeiro tenista a chegar aos 21 Grand Slams, Nadal continua a sonhar, segundo o seu timoneiro.

"Sonhar... Isso é claro que sonhamos. Esperemos que se fale disso mas só no domingo. Desde que chegámos não falámos disso", explicou.