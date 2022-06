Nadal mais perto de Wimbledon: "Vou viajar com a intenção de jogar"

Tenista espanhol iniciou tratamentos ao pé após vencer a final de Roland Garros.

Rafael Nadal, que confessou ter jogado Roland Garros com dores e injeções antes de todos os jogos, iniciou um tratamento após vencer a final do torneio francês. Segundo o tenista espanhol, a celeridade para começar logo o tratamento deve-se ao facto de querer jogar Wimbledon e, se possível, sem dor.

"A minha intenção é tentar jogar Wimbledon. E, tendo em conta os treinos que fiz, há essa possibilidade. Viajarei para Londres na segunda-feira com a intenção de jogar", começou por dizer esta sexta-feira em Santa Ponça, após treinar com Feliciano López durante mais de duas horas num dos campos de relva que acolherão o "Mallorca Championships" na próxima semana.

"Estou contente. Estou há uma semana sem coxear, o que para mim é importante. No meu dia a dia tive dores, mas diferentes, e isso já é um avanço. Comecei [o tratamento] depois de ganhar a final de Roland Garros. Foram dias complicados, não pude descansar, mas se quero ir a Wimbledon não tinha tempo a perder. E por isso submeti-me a este tratamento, para poder chegar a Wimbledon sem dor. A dor que não me deixava apoiar o pé baixou. Mas às vezes tenho cãibras na planta do pé. Parece que é normal e ao fim de poucas semanas o nervo vai reorganizar-se. Esperemos que isso aconteça", continuou, antes de concluir sobre o tema:

"Ter jogado bem em Roland Garros ajuda, mas a relva é uma superfície muito difícil, de pouca lógica. Qualquer ronda é complicada e o início do torneio será vital. Se avanças e sobrevives a essa lotaria, já se torna um torneio mais normal, com mais segurança pessoal para ter o ritmo da relva."

O tenista confirmou ainda que vai ser pai, noticia avançada esta semana na Imprensa espanhola. "Se tudo correr bem vou ser pai. Não costumo falar da minha vida pessoal, mas assim será. Não sei se a minha vida vai mudar, porque nunca passei por essa experiência, mas não acho que vá alterar a minha vida profissional."