Nadal felicita Djokovic: "É um número que há poucos anos era impossível de pensar"

Nadal felicita Djokovic pela "conquista incrível" em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal felicitou Novak Djokovic pela "conquista incrível" em Roland Garros, Paris, onde o sérvio estabeleceu um recorde de 23.ª majors conquistados na história do ténis masculino, face ao triunfo frente ao norueguês Casper Ruud.

"Muitos parabéns por esta conquista incrível Novak Djokovic. 23 é um número que há poucos anos era impossível de pensar e tu conseguiste. Diverte-te com a tua família e equipa", escreveu o tenista espanhol, na rede social Twitter.

O ainda número três do ranking ATP - vai subir à liderança na segunda-feira - isolou-se como recordista masculino de títulos do Grand Slam, com 23 cetros, ao sagrar-se campeão de Roland Garros pela terceira vez, com uma vitória em três sets frente ao norueguês Casper Ruud.

Djokovic, campeão do Open da Austrália no início da época, juntou o título de hoje aos conquistados no major francês em 2016 e 2021, e desempatou com o espanhol Rafael Nadal no número de troféus do Grand Slam, isolando-se com 23.