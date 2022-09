Nadal emotivo na despedida de Federer: "Parte da minha vida também vai embora"

Roger Federer fez o seu último encontro profissional de ténis, perdendo ao lado de Rafael Nadal nos pares que fecharam o primeiro dia da Laver Cup.

Rafael Nadal, depois de ter participado num momento que o mundo do ténis nunca esquecerá - a despedida de Roger Federer - admitiu que, com a saída do suíço, uma "parte muito importante" da sua vida também termina.

"Foi um dia emocionante, inesquecível e triste também. É difícil descrever, têm sido muitas emoções, mas ao final de contas tem sido um dia muito especial, que nunca será esquecido. Existe um início e um fim para todos, é assim que a vida funciona", afirmou, após o último encontro da carreira do suíço.

Federer fez o seu último encontro profissional, perdendo ao lado de Nadal nos pares que fecharam o primeiro dia da Laver Cup.

Em Londres, ao lado do seu rival e amigo Nadal, Federer foi derrotado pelos norte-americanos Jack Sock e Frances Tiafoe, por 4-6 e 7-6 (7-2) e 11-9, em mais de duas horas.

"Estou muito feliz por o Roger, que enfrentou muitos momentos difíceis num passado recente, tenha tido a oportunidade de dizer adeus no court. Pessoalmente, eu sabia como estava a ser difícil para ele ultrapassar como estava. Estou feliz que tenha dito adeus, que tenha recebido o momento que merecia no court, em frente a tanta gente, e que o mundo tenha podido assisti-lo a despedir-se no court, para mim é algo que ele merecia, sem dúvida. Ele é um ícone, um dos ícones mais importantes da história do desporto no geral", enalteceu o amigo e grande rival de Federer.

Federer despede-se do ténis com 103 títulos conquistados, um número superado apenas por Jimmy Connors (109), 20 dos quais em torneios do Grand Slam, no qual é apenas ultrapassado pelos rivais contemporâneos Nadal (22) e Novak Djokovic (21).