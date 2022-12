Nadal e uma lesão que não o deixou descansado: "Antigamente era um coxo"

Tenista espanhol garante que está melhor, depois de um 2022 repleto de alegrias, mas também de dor

Rafael Nadal está melhor, depois de um tempo em que a lesão no pé o deixava perto do limite. O tenista espanhol lembrou as dificuldades físicas de meses passados.

"Agora sou muito mais feliz independentemente de ganhar ou perder. Antigamente era um coxo. Jogava ténis sob o efeito de muitos anti-inflamatórios, coxeava o dia inteiro. Pensava que tinha de deixar o ténis porque tinha perdido a vitalidade e era uma pessoa triste na maioria dos dias", afirmou, em entrevista ao jornal Marca.

Recorde-se que, apesar de ter ganho os dois primeiros Grand Slam do ano de 2022, na Austrália e em Paris, em Roland Garros, Rafael Nadal passou parte do ano lesionado, tendo desistido mesmo da meia-final de Wimbledon, diante de Nick Kyrgios, no sentido de evitar consequências ainda mais graves para a carreira.