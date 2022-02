Nadal e Federer de novo juntos na equipa da Europa na Laver Cup

O espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer vão representar a equipa da Europa na Laver Cup de 2022, se o tenista helvético recuperar a tempo de problemas físicos.

Os dois antigos líderes do ranking mundial já tinham formado dupla em 2017, na edição inaugural da competição, que opõe a equipa da Europa a uma representação do resto do mundo, compostas por seis jogadores cada, e que este ano se vai disputar entre 23 e 25 de setembro, em Londres.

Capitaneada pelo antigo tenista sueco Bjorn Borg, a formação europeia poderá voltar a contar com dois dos melhores jogadores da história da modalidade, caso Federer recupere dos problemas recorrentes no joelho e confirme o regresso aos courts em abril ou maio, conforme anunciou.

"Desejo, verdadeiramente, regressar à competição durante este ano e disputar a Laver Cup faz parte dos meus planos", disse o suíço, de 40 anos, que ocupa a 30.ª posição no ranking mundial, em declarações publicadas no sítio oficial da organização na Internet.

Federer classificou Nadal, de 35 anos e quinto colocado na hierarquia da ATP, como "uma fonte de inspiração", depois de o espanhol ter vencido no domingo o Open da Austrália, tornando-se o jogador com mais títulos do Grand Slam, com 21, ultrapassando o suíço e o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, ambos com 20 troféus conquistados.