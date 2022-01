Nadal e a experiência com a covid-19: "Tive sintomas muito duros"

Espanhol foi infetado no final de dezembro, mas já compete ao mais alto nível, na Austrália, na antecâmara do primeiro Grand Slam.

Apesar de ser um desportista reconhecido pela resistência e pela capacidade de responder à adversidade, Rafael Nadal admitiu ter passado momentos complicados quando contraiu a covid-19, no final de dezembro.

"Para além do ganhar ou do perder, o importante hoje é o facto de eu estar de volta. Tive febre durante dois dias e estava na cama e mal me conseguia mexer, mas quis sempre estar aqui. Tive sintomas muito duros", afirmou o espanhol, em declarações à imprensa.

Recorde-se que, no dia 20 de dezembro, Nadal anunciou publicamente que tinha testado positivo para a covid-19. Agora, prepara já em solo australiano o primeiro Grand Slam da temporada, que não contará, à partida, com a presença do grande rival, o sérvio Novak Djokovic.