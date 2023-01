Nadal diz estar "mentalmente quebrado" após eliminação no Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, foi derrotado esta quarta-feira, na segunda ronda do Open da Austrália, pelo norte-americano Mackenzie Mcdonald.

Natal perdeu para Mcdonald (65.º no ranking da ATP) em três sets pelos parciais de 6-4, 6-4 e 7-5, num encontro que durou cerca de duas horas e meia.

O espanhol de 36 anos acusou problemas físicos logo no segundo set do encontro.

"Não perguntei ao fisioterapeuta se devia abandonar, porque conheço o meu corpo. Já tenho idade para tomar as minhas próprias decisões. Não quis desistir porque estava a defender o título. O que fiz foi tentar continuar sem me magoar mais. Mas mal conseguia correr e responder cruzado. Estou cansado e frustrado por estar em recuperação durante grande parte da minha carreira. Mas sempre aceitei isso. Não posso dizer que não estou mentalmente quebrado, porque estaria a mentir. Podia vir aqui dizer que me saio daqui positivo, mas não vou fazer isso agora. É um dia difícil e aceito, porque há que continuar. A nível desportivo, o copo vai enchendo e pode haver um momento em que transborda", apontou depois do encontro.

"Senti algo na anca. Já tinha notado algo nos dias anteriores, mas nada como hoje. Tenho um histórico de problemas nas ancas que me obrigaram a fazer tratamentos no passado", detalhou.