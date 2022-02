Alemão foi afastado do torneio de Acapulco depois de perder a cabeça e quase agredir um árbitro de cadeira

Rafael Nadal pronunciou-se sobre a desqualificação de Alexander Zverev, que, num encontro de pares, perdeu a cabeça e quase agrediu um juiz de cadeira com a raquete. Para o espanhol, o afastamento do número do número três mundial é justo.

"Lamento por ele e pela situação porque temos uma boa relação, mas aquilo que aconteceu mereceu uma desqualificação. Ele será o primeiro a admiti-lo e espero que aprenda com isso. Há crianças muito novas a verem estes encontros e temos de ser um exemplo para eles", afirmou o 21 vezes campeão de Grand Slam.

Zverev tinha encontro marcado com Peter Gojowczyk, na segunda ronda do ATP 500 de Acapulco, mas a desqualificação acabou com o objetivo do tenista.