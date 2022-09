Nadal chega esta quinta a Londres para jogar com Federer na sexta

Dupla para o jogo de pares da Laver Cup ainda não foi oficializada pelo capitão Bjorn Borg, mas depois de o suíço expressar que gostava de jogar com o espanhol...

Roger Federer disse esta quarta-feira que gostava de se despedir ao lado do seu maior rival nos courts, Rafa Nadal, e o espanhol chega esta quinta-feira a Londres ansioso por se juntar ao suíço no jogo de pares da Laver Cup de sexta-feira que marcará a despedida dos courts da lenda do ténis.

A dupla que vai a jogo pela Europa contra o "Resto do mundo" ainda não foi anunciada, mas depois de Federer deixar claro que gostava que fosse Nadal o parceiro, não se espera outra decisão do capitão de equipa, Bjorn Borg.

"Claro que a forma mais bonita de me despedir seria jogar com Nadal, ele foi o meu grande rival", disse esta quarta-feira. A equipa da Europa é ainda composta por Djokovic, Murray, Tsitsipas y Ruud.

Federer venceu 20 Grand Slams e acaba a carreira previsivelmente no jogo de sexta-feira, aos 41 anos.