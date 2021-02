Nadal ausente do torneio ATP 500 de Acapulco devido a lesão

Na semana passada, Rafael Nadal foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas nos quartos de final do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou que não vai participar torneio ATP 500 de Acapulco, no México, devido a problemas nas costas que se manifestaram durante o Open da Austrália.

Um dia depois de ter divulgado que iria falhar o ATP 500 de Roterdão, nos Países Baixos, que se realiza entre 01 e 07 de março, o tenista espanhol, número dois do "ranking" ATP, confirmou a sua ausência do torneio do México, do qual é o campeão em título, que se disputa de 15 a 20 de março.

"Lamento muito não participar no torneio em Acapulco em 2021. Com o meu atual estado de saúde, com dores nas costas, é impossível realizar uma viagem tão longa", explicou o tenista nas redes sociais.

Na semana passada, Rafael Nadal foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas nos quartos de final do Open da Austrália, o primeiro "major" da época, que foi conquistado pelo número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, que na final bateu o russo Daniil Medvedev.