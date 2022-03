Nadal após Indian Wells: "Dói-me a respirar. É como se tivesse uma agulha. Estou preocupado"

Depois de 20 vitórias consecutivas a abrir a temporada de 2022, Rafael Nadal averbou o primeiro desaire do ano, sucumbindo perante Fritz na final do primeiro Masters do calendário, por dois sets a zero

Rafael Nadal não deixou de dar os parabéns a Taylor Fritz pela vitória na final do Masters 1000 de Indian Wells, mas, mesmo assim, queixou-se de problemas físicos e limitações. O espanhol está preocupado com a dificuldade na respiração.

"Dói-me a respirar. É como se tivesse uma agulha dentro de mim. Estou muito preocupado. Quero ter a certeza do que se passa nos próximos dias para tentar chegar perfeito à temporada de terra batida", afirmou, em declarações aos jornalistas.

