Nadal desiste de Wimbledon para evitar fim da carreira: "Não consigo ganhar jogos assim"

Nick Kyrgios segue para a final. O espanhol voltou a abordar a possibilidade de retirada, cenário que tenta adiar precisamente a abandonar Wimbledon

Rafael Nadal não vai entrar em court para as meias-finais do torneio do Wimbledon. O tenista espanhol anunciou esta quinta-feira a desistência da prova, depois de ter sido detetada uma rotura de sete milímetros num músculo abdominal. O espanhol sabe que o fim está perto e abandonar Wimbledon, explicou, é a melhor media para adiar a retirada.

"Tomei a decisão porque penso que não consigo ganhar jogos assim", afirmou Nadal em conferência de imprensa.

Nadal, quarto colocado no ranking ATP, passou por dificuldades físicas durante o encontro dos quartos de final com Taylor Fritz, tendo sido assistido fora do cour. Ao fim de quatro horas e 22 minutos conseguiu superar o adversário (14.º ATP), que o havia derrotado na final do Masters 1.000 de Indian Wells, e assegurar pela oitava vez na carreira a presença entre os quatro finalistas do torneio britânico.

Quer isto dizer que Nick Kyrgios segue para a final.

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal



Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF - Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

"Vendo o nível a que estava a jogar creio que podia ter tido chances contra Kyrgios. Estive o dia todo a pensar no que fazer, mas não faz sentido continuar, pois a lesão é cada vez pior. Não é que não possa servir bem, é que não posso fazer o movimento normal para servir. A lesão só pode piorar. Tomei a decisão porque não posso ganhar nenhum jogo assim. Não posso arriscar mais ainda e estar dou ou três meses fora dos courts. É algo muito duro para mim e esta é a minha decisão, tenho de viver com ela. Estou muito triste, não posso dizer outra coisa", explicou o tenista espanhol.

Além de desistir de Wimbledon, Nadal também voltou a abordar o fim da carreira, deixando o público em suspenso: "A possibilidade de me retirar segue na minha mente. A lesão? Tenho-a há uma semana e tive momentos de tudo. Ontem, a servir com 3-1, notei que as coisas começavam a piorar. E a servir com 4-3 começou a ficar mesmo pior. Tive que reduzir a velocidade do serviço e os movimentos para não agravar. Não posso continuar a jogar, não agora. Espero que estas próximas semanas me permitam descansar e recuperar. Espero poder continuar a treinar para continuar com o calendário que tenho em mente."

"Não posso permitir uma lesão que me leve a uma paragem prolongada. As opiniões não são iguais, as coisas não são 100% claras. Às vezes saiu bem jogar em circunstâncias realmente difíceis. A minha experiência nestas coisas é longa e é melhor parar porque não posso por em risco o que me falta da carreira. Retiro-me de Wimbledon por lógica, ainda que me custe. Cheguei à conclusão de que só me serve ganhar o torneio e nestas condições é praticamente impossível", prosseguiu.