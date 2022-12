Nadal: "Adeus de Federer foi duro para mim. Vai acontecer o mesmo quando for Ronaldo e Messi"

Rafael Nadal fala do final da carreira e, em entrevista ao jornal espanhol Marca, admite que, tal como aconteceu com Federer, vai custar ver ícones do desporto, como Ronaldo e Messi, a retirarem-se.

Quando colocar um ponto final na carreira? "Não visualizo isso por uma simples razão. Não sou muito de tentar adivinhar, de prever ou preparar o futuro, porque as coisas mudam muito rápido. Sei que esse momento está mais próximo do que no ano passado, sem dúvida, e que há dois anos. É pura lógica. Quando tiver de acontecer, acontecerá. Mas gostava que fosse num court de ténis, isso sim."

O adeus de Federer e de outros ícones do desporto: "A retirada do Roger foi um dia triste e emocionante. Creio que é um dos grandes ícones da história do desporto em geral, então foi um momento duro, não apenas como rival e companheiro, mas também como amante de ténis. Passei o mesmo com Paul Gasol ou Zidane e vai-me acontecer também com Cristiano e Messi. São pessoas com as quais cresci durante toda a minha vida, com quem partilhei momentos e que vi pela televisão. São quase família. E quando se retiram, como se passou com o Roger, já sabemos que não voltamos a vê-los jogar."