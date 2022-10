Musettii bate Berrettini na final italiana e conquista torneio de Nápoles

Redação com Lusa

Lorenzo Musetti, 24.º jogador mundial, superou este domingo o seu compatriota Matteo Berrettini, 16.º, na final 100% italiana do torneio de ténis de Nápoles, em piso duro.

Musetti bateu Berrettini em apenas dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, em duas horas e um minuto.

Na presente temporada, Musetti, de 20 anos, já tinha triunfado no torneio de Hamburgo, em terra batida, no que foi o seu primeiro título no circuito ATP.