"Mulheres trans? O ténis feminino não é para homens falidos"

Martina Navratilova, lenda do ténis, comentou uma publicação de Kim Shasby Jones, fundadora do Independent Council for Women's Sports (ICONS).

Nas redes sociais, Shasby Jones deixou uma mensagem na qual referia que as mulheres do circuito estavam a telefonar para a organização para se queixarem da falta de equidade relativamente à inclusão de atletas transgénero nos desportos femininos, alegando haver homens a ganhar títulos nacionais, a ocupar o lugar das mulheres no ténis. A publicação não ficou sem uma resposta de Martina Navratilova, lenda da modalidade, que acabou por criticar a política de inclusão de transgéneros da Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA).

A ex-tenista Checa, que já se tinha posicionado contra a inclusão de atletas transgénero no desporto feminino, tendo até deixado críticas à nadadora Lia Thomas, vincou que o ténis feminino "não é para atletas masculinos falhados".

"Vamos lá USTA, o ténis feminino não é para atletas masculinos falhados de qualquer idade. Não é correto e não é justo. E acrescentou: "Será que isto vai ser permitido no Open dos Estados Unidos este mês, será que só vai ser necessário o cartão de cidadão? Acho que não...", escreveu.