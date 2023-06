Muchova impressionou Swiatek: "Espero que possamos ter muitas mais finais"

A número um mundial admitiu ter ficado surpreendida com a adversária checa na final do Roland Garros, que conquistou pela terceira vez na carreira.

A número um mundial Iga Swiatek admitiu este sábado ter ficado "surpreendida com a variedade de jogo" da checa Karolina Muchova, que derrotou, em três sets, para conquistar o terceiro título de Roland Garros, quarto major da carreira.

"Antes de mais, parabéns à Karolina. Fiquei muito surpreendida com a tua variedade de jogo em court. Espero sinceramente que possamos ter muitas mais finais", começou por avançar em court a tenista polaca, campeã do Open dos Estados Unidos em 2022.

Iga Swiatek, de 22 anos, precisou de três partidas para levar a melhor diante Karolina Muchova, 43.ª colocada no ranking WTA e estreante em finais do Grand Slam, pelos parciais de 6-3, 5-7 e 6-3, num court Philippe-Chatrier lotado.

"À minha equipa, desculpem ser tão chata. Tentarei fazer melhor. Sei que vencemos este torneio, mas também sei que não é fácil estar algumas semanas no circuito sem dias de descanso. Estou mesmo feliz por estarmos agora satisfeitos e a celebrar", acrescentou a tricampeã de Roland Garros (2020, 2022 e 2023), sublinhado adorar estar de volta à catedral da terra batida. "Basicamente, é o meu sítio favorito", acrescentou.

Já a vice-campeã Muchova, depois de ceder à emoção, agradeceu o apoio do público francês que encheu o court Philippe-Chatrier, onde disputou pela primeira vez uma final de um torneio do Grand Slam e onde cedeu o troféu, após cometer uma dupla falta no primeiro set point que enfrentou.

"Isto é incrível. Obrigada a todos. Estas três semanas em Paris foram fantásticas para mim e para a minha equipa. Esteve tão perto e tão longe. Isto acontece quando jogas contra uma das melhores. Iga, muitos parabéns a ti e à tua equipa", comentou a checa, de 26 anos, manifestando o desejo de que "isto seja apenas o começo."

Enquanto Karolina Muchova vai subir ao 16.º posto na hierarquia WTA, Iga Swiatek defendeu com sucesso a liderança do ténis feminino, igualando ainda o registo notável da norte-americana Monica Seles e da japonesa Naomi Osaka, igualmente vencedoras das quatro primeiras finais do Grand Slam disputadas.

Em termos de precocidade, a polaca e agora tricampeã de Roland Garros só é superada pela norte-americana Serena Williams, antiga número um do mundo, que, aos 20 anos, alcançou o quarto troféu do Grand Slam, após os triunfos no Open dos Estados Unidos em 1999, então com 17 anos, Roland Garros, Wimbledon e o major norte-americano em 2002.

Ao conquistar hoje a vitória no pó de tijolo parisiense, Swiatek atingiu ainda o mesmo patamar de Serena Williams, Mónica Seles, Arantxa Sanchéz Vicario e Hilde Krahwinkel Sperling, todas tricampeãs em Paris.