Muchova espanta ao bater Sabalenka e está na final de Roland Garros

Redação com Lusa

A tenista checa Karolina Muchova qualificou-se, esta quinta-feira, pela primeira vez para a final de um Grand Slam, ao surpreender a bielorrussa Aryna Sabalenka com um triunfo em três sets nas meias-finais de Roland Garros.

A disputar apenas pela segunda vez na carreira as meias-finais de um major, a 43.ª tenista do ranking WTA contrariou o favoritismo da número dois mundial e atual campeã do Open da Austrália, numa maratona muito equilibrada, impondo-se por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) e 7-5 em três horas e 13 minutos.

Muchova, de 26 anos, vai lutar no sábado, na terra batida parisiense, pelo seu primeiro título do Grand Slam, aguardando agora o desfecho da outra meia-final, que vai opor a líder do ranking e campeã em título, a polaca Iga Swiatek, à brasileira Beatriz Haddad Maia, para saber quem será a sua adversária na final de Roland Garros.