Miomir Kecmanovic vence torneio de ténis de Kitzbuhel

Miomir Kecmanovic é, atualmente, o 47.ª do ranking ATP .

Redação com Lusa

Jogador sérvio bateu na final o alemão Yannick Hanfmann, por duplo 6-4.

O sérvio Miomir Kecmanovic venceu este domingo o torneio de ténis de Kitzbuhel, na Áustria, disputado em terra batida, ao impor-se na final ao alemão Yannick Hanfmann, por duplo 6-4.

Kecmanovic, 47.º da hierarquia mundial, venceu a final, frente ao 118.º tenista do ranking' ATP em uma hora e 18 minutos.

O torneio do circuito ATP contou a participação do português João Sousa, 68.º do 'ranking', que foi eliminado na primeira ronda pelo polaco Hubert Hurkacz por 6-3 e 7-5.