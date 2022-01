Ministro não cancelou visto, mas tal pode acontecer ainda e já depois do sorteio do Open da Austrália

Alex Hawke tem o destino do sérvio nas mãos, mesmo depois de não ter cancelado o visto dentro da janela temporal prevista

Novak Djokovic pode respirar de alívio... mas apenas por agora. O sérvio está efetivamente livre para as próximas horas, mas o governo australiano tem ainda a última palavra a dizer quanto ao cancelamento do visto.

Depois da decisão do juiz, favorável ao tenista sérvio, o ministro da Imigração, Alex Hawke, tinha uma janela de quatro horas para voltar a cancelar o visto e deixar Novak Djokovic, novamente, encostado às cordas. Tal não foi feito, o que não quer dizer que o caso esteja encerrado.

Efetivamente, Hawke tem ainda a última palavra a dizer quanto ao futuro próximo de Djokovic na Austrália. O ministro conta com um "poder pessoal" de se sobrepor às decisões judiciais, que até pode surgir já depois do sérvio confirmar a presença no Open e ter primeiro adversário agendado.

No entanto, segundo a imprensa australiana, a decisão final sobre o caso deverá ficar conhecida até à próxima terça-feira, uma vez que é do interesse do governo resolver o problema o quanto antes.