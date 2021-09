Na hora de festejar o tenista russo imitou um peixe morto, uma forma de celebrar que teve depois de explicar.

Novak Djokovic não conseguiu o feito que tanto procurava: conquistar os quatro torneios mais importantes do ténis na mesma época. O sérvio perdeu de forma clara o US Open, por 3-0, diante do russo Daniil Medvedev, que se estreou nas andanças de ganhar torneios do Grand Slam

Na hora de festejar o tenista imitou um peixe morto, uma forma de celebrar que teve depois de explicar. E qual é a explicação? Medvedev disse que joga FIFA com os seus amigos e foi aí que teve a ideia: "Eu gosto de jogar FIFA. Chama-se a isto a celebração dos "peixes mortos". Falei com os meus amigos e todos eles acham que é lendário. Não é porque queira estar nos jornais a falar sobre a celebração, FIFA ou o que quer que seja. Isso não me interessa. Eu queria que fosse especial para as pessoas que amo".

Medvedev acrescentou ainda que desde o torneio de Wimbledon que pensava como celebrar uma vitória num Grand Slam. "Uma noite em Wimbledon não conseguia dormir e tive pensamentos loucos, tal como qualquer outra pessoa. Pensei, 'OK, se vou ganhar Wimbledon preciso de fazer algo, mas quero que seja especial'".