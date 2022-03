Medvedev será impedido de jogar em Wimbledon se não negar apoio a Putin: "Precisamos de garantias"

Governo do Reino Unido pretende clarificar a inexistência de quaisquer eventuais ligações de desportistas russos ao Kremlin

O conflito despoletado pela Rússia na Ucrânia pode afetar como que diretamente Daniil Medvedev. O tenista russo ficará impedido de atuar no major Wimbledon se não demonstrar, publicamente, discórdia quanto à ação do presidente Vladimir Putin.

A condição, apresentada por Nigel Huddleston, ministro inglês dos Desportos, numa audiência do comité cultural e desportivo, objetiva clarificar a inexistência de quaisquer eventuais ligações de desportistas russos ao Kremlin. Caso não seja acatada, os atletas não terão autorização para competir no All England Club.

"Precisamos de ter alguma garantia de que eles [tenistas russos e bielorrussos] não são apoiantes de Vladimir Putin e estamos a considerar que requisitos mais podemos precisar para obter garantias", afirmou Nigel Huddleston, citado pelo "Times Sport".

O ministro inglês assumiu, ainda que, que tem conversado com homólogos de outros países da União Europeia para obter um "amplo consenso global" sobre como tratar os desportistas russos que pratiquem modalidades individuais.

O torneio de Wimbledon, um dos maiores títulos do Grand Slam, ocorre de 27 de junho a 10 de julho deste ano. O último vencedor foi o tenista sérvio Novak Djokovic.