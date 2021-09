Medvedev rouba Grand Slam a Djokovic e conquista US Open

Triunfo do russo por três sets sem resposta

Novak Djokovic não conseguiu o feito que tanto procurava: conquistar os quatro torneios mais importantes do ténis na mesma época. O sérvio perdeu de forma clara o US Open, por 3-0, diante do russo Daniil Medvedev, que se estreou nas andanças de ganhar grand slams.

O número dois do "ranking" ATP, de 25 anos, superou o sérvio, de 34 anos, em três sucessivos sets, pelos parciais de 6-4, 6-4 e 6-4, ao cabo de duas horas e 15 minutos, no derradeiro encontro do US Open, em Flushing Meadows.

Depois de ter sido vice-campeão numa final perdida ante o espanhol Rafael Nadal em cinco "sets", em 2019, e de ter ficado pelas meias-finais há um ano, o moscovita conseguiu travar aquela que era a missão histórica de Djokovic, que tentava superar os 20 títulos do Grand Slam do suíço Roger Federer e Nadal.