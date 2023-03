Medvedev irritado com piso do Masters 1000: "Vou demorar 25 minutos no serviço"

Tenista russo reclamou com a rapidez do piso, dizendo que se sentiu "enganado", ainda que tenha vencido Ilya Ivashka, assegurando a passagem aos oitavos de final do torneio norte-americano.

Daniil Medvedev, atual sexto classificado do ranking ATP, venceu o bielorrusso Ilya Ivashka no domingo, em três sets (6-2, 3-6 e 6-1), assegurando a passagem aos oitavos de final do Masters 1000 de Indian Wells.

No entanto, durante a partida, o tenista russo mostrou-se muito descontente com a rapidez do solo, considerando que estava a afetar o rendimento dos seus serviços.

Após perder o segundo set, Medvedev foi mesmo tirar satisfações junto do árbitro Mohamed Lahyani.

"Vou ao serviço e serei tão lento como a pista. Vou demorar 25 minutos. Isto não é uma superfície rápida. Não aceito isto, isto não é uma pista dura. No papel oficial diz que é pista dura e sinto-me enganado", reclamou.

Nos "oitavos" do torneio norte-americano, Medvedev vai defrontar o alemão Alexander Zverev (14.º no ranking mundial).