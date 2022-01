Medvedev igual a si próprio: "Pensei no que o Novak faria na minha situação"

Medvedev pela primeira vez na final do Open da Austrália

Momento gerou alguns assobios vindos da bancada

Logo após bater Félix Auger-Aliassime, por 3-2, depois de estar a perder por 0-2, e qualificar-se para as meias-finais do Open da Austrália, Daniil Medvedev voltou a gerar polémica e reações bem quentes. O russo confidenciou que, na altura do aperto, pensou em...Djokovic.

"Não faço ideia de como venci. No match point consegui servir bem. Trago sempre imensas t-shirts e hoje o meu saco está vazio, utilizei tudo. Para perceberem o quão duro foi. Não estava a jogar o meu melhor e o Felix estava a jogar de forma inacreditável. Quando estava a perder por dois sets a zero - e sei que talvez não vão gostar disso - mas pensei no que faria o Novak [Djokovic] naquela situação", afirmou, em declarações a Jim Courier.

A reação das bancadas da Rod Laver Arena não foi propriamente simpática, tendo o apupo substituído algum tipo de boa-disposição. O russo, esse, sorriu.