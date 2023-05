Medvedev "faz as pazes" com terra batida e sagra-se campeão em Roma

Redação com Lusa

O tenista russo Daniil Medvedev conquistou este domingo o primeiro título em terra batida, ao sagrar-se campeão do Masters 1.000 de Roma, com um triunfo por duplo 7-5 frente ao dinamarquês Holger Rune.

O número três mundial, confesso inimigo do pó de tijolo, superfície que várias vezes disse odiar, não teve problemas para bater o sétimo jogador mundial na final do torneio italiano, impondo-se em uma hora e 43 minutos.

"Tento sempre dar o meu melhor em cada torneio e acreditar [na vitória], mas, ao mesmo tempo, em cada encontro, não sabia se conseguiria ganhar [o torneio], porque habitualmente odeio-o, não me sinto confortável e não jogo bem aqui", assumiu o russo, que até este ano tinha perdido sempre na primeira ronda do Masters 1.000 italiano.

A uma semana do início de Roland Garros, o único Grand Slam disputado no pó de tijolo, Medvedev assegurou que, agora, tem "uma amizade com a terra batida".

"Não diria que a amo, porque adoro os pisos rápidos, mas, neste momento, já gosto mais da terra batida", concluiu.

O título no Masters 1.000 de Roma é o 20.º da carreira do tenista de 27 anos - 18 foram conquistados em piso rápido e um em relva -, num palmarés no qual pontifica o Open dos Estados Unidos de 2021.

Já Rune perdeu novamente a final de um Masters 1.000, depois de já ter sido batido por outro russo, Andrei Rublev, em Monte Carlo.