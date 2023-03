Medvedev é o primeiro a vencer Djokovic em 2023

Medvedev interrompe começo de 2023 perfeito de de Djokovic.

O tenista sérvio Novak Djokovic viu, esta sexta-feira, ser-lhe interrompido o início de ano perfeito, ao sofrer a primeira derrota em 16 encontros em 2023, frente ao russo Daniil Medvedev nas meias-finais no torneio do Dubai.

Depois de 15 vitórias a abrir a temporada - às quais se juntavam cinco das ATP Finals no final de 2022 -, Djokovic, número um mundial, foi batido por Medvedev, sétimo, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

Numa semana em que se tornou o tenista, masculino ou feminino, com mais tempo à frente do ranking, 'Nole' não conseguiu conquistar o terceiro torneio da temporada, depois de Adelaide e do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam da temporada.

Medvedev, que conseguiu a segunda vitória em seis encontros frente a Djokovic, também está numa boa fase da temporada e somou a 13.ª vitória seguida - tem apenas duas derrotas em 20 encontros.

Na final do Dubai, Medvedev vai encontrar o compatriota ​​​​​​​Andrey Rublev, detentor do troféu, que afastou o alemão Alexander Zverev, por 6-3 e 7-6 (11-9), em uma hora e 58 minutos.